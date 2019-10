Sin duda, Hugo Castejón ha sido la gran pesadilla de la periodista del corazón en las primeras semanas del reality. No obstante, lo cierto es que su relación ha tenido muchos altibajos. Tras varias semanas sin verse, la colaboradora de televisión y el ex de Marta Sánchez se han vuelto a ver las caras. Y es que, a pesar de que los concursantes no acabaron muy bien, su primer acercamiento no ha sido tan malo como nos esperábamos. Ha sido tan amable el encuentro, que Hugo ha querido recibir a la ex de Manolo Santana hasta con un baile. Atentos a sus palabras.

Telecinco

"¿No vas a dar mucho por ahí, vas a portarte bien?", fue lo primero que le dijo Mila al ex de Miriam Saavedra nada más verse en la sala de expulsión. "He oído gritos y pensé que era gente de la familia. No me esperaba que fueras tú la verdad", confesó Mila con total sinceridad.

Telecinco

"Menos mal que no me has pillado de mal humor. Porque la hubiéramos liado", afirmó Ximénez. "No me ha importado mucho verte. Cuando te he visto bailando me ha dado un bajonazo. Pero, sin más. Me has hecho menos daño que otras personas. Al menos no utilizaste armas sucias para meterte conmigo como otros", admitió la periodista muy sincera. "Me he comido muchas cosas tuyas. Hay cosas que me han dolido. Pero bueno da igual", concluyó Hugo Castejón.