El presentador y actor confiesa que el lugar favorito de su casa es la cama, aunque no le gusta nada hacerla. Por eso, Arturo Valls es el padrino de la nueva tienda 'online' del descanso, Forzzze, junto a Lorena Castell, colaboradora de 'Zapeando'. El valenciano tiene una agenda repleta de trabajo.

Ahora mismo está preparando una nueva serie de TV y mientras tanto continua presentando el concurso ‘Ahora caigo’. Y, además, está muy ilusionado con su nuevo proyecto para la gran pantalla: hacer la película de 'Camera Café', con la que triunfó en la Telecinco hace 10 años. De su trabajo, de su familia (su pareja y su hijo, Martín, de 10 años),... charlamos durante la presentación, que resultó muy divertida. Esto es lo que nos contó el presentador valenciano.

Guillermo Jimenez

¿Eres muy dormilón?

Con la edad voy durmiendo menos. Cada vez voy notando más la edad. Creo que todo tiene que ver con cuando fui padre, hace diez años. Ahora, aunque salga a tomarme algo por las noches, me levanto a las nueve, antes podía estar todo el día durmiendo.

Presentas un colchón, ¿se te da bien hacer la cama?

Me da mucha pereza. Nunca he entendido lo de hacer la cama para volver a deshacerla. Pero se agradece meterte en una cama con las sábanas planchadas.

"Prefiero leer o hablar en la cama antes de ver la tele"

¿La cama es el mejor rincón de tu casa?

Pues te diría que sí, junto al sofá, porque las dos cosas son para estar en posición horizontal. La cama me gusta por los preámbulos. Me encanta charlar con mi mujer antes de dormir y el despertar.

Arturo fue el padrino de la nueva tienda online del descanso junto a Lorena Castells, colaboradora de ’Zapeando’ y de quien es muy amigo. Guillermo Jimenez

¿Por qué?

Me encanta retozar una media hora antes de levantarme.

¿Tienes televisión en la habitación?

No. Pero ha sido un debate entre mi pareja y yo. Prefiero leer o hablar en la cama antes de ver la tele.

Te vemos como presentador, ¿para cuándo una serie?

Estoy preparando una serie en la que voy a ser el protagonista y el productor, pero todavía no puedo contar nada. Y también estoy preparando la película de 'Camera Café'.

"Con la edad estoy más guapo, como los vinos"

¿Vais a estar todos?

Sí, vamos a estar todos. Estamos muy contentos. Estamos deseando reencontrarnos todos diez años después y ver cómo hemos cambiado.

Tú sigues igual.

Yo creo que con la edad estoy más guapo. Todo se debe a que me cuido y me mantengo en forma. Con la edad mejoras como los vinos.

El valenciano es padre de un niño, Martín, de 10 años, y reconoce que ya es tarde para volver a repetir paternidad. Guillermo Jimenez

¿Nos puedes adelantar algo de la película?



Vamos a salir de la oficina, porque queremos mostrar las vidas de cada personaje. Por ejemplo, el personaje de Carolina Cerezuela va a tener un marido deportista, como en la vida real.

Siempre te vemos haciendo comedia, ¿te apetece hacer drama?

No me importaría, pero no tengo que demostrar nada a estas alturas.

Diez años después, al cine

Archivo

Hace diez años que Arturo triunfo con la serie ‘Camera café’. Por eso, están preparando la película de la serie de Telecinco. "Nos hace mucha ilusión volver a estar todos juntos", nos comentó el actor valenciano, que nos adelantó que en la película vamos a ver a los personajes fuera de la oficina, aunque habrá guiños frente a la máquina de café.