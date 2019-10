La cantante, arropada por sus compañeros Jesús Vázquez , que habla maravillas de ella, Edurne y Carlos Jean, presentó el nuevo talent infantil de Telecinco.

Isabel Pantoja ha sacado su mejor cara en la presentación de 'Idol Kids'. La cantante, arropada por Jesús Vázquez, presentador del talent; Edurne y Carlos Jean, sus compañeros en el jurado, se ha presentado ante los medios de comunicación para hablar de su nuevo programa que llegará a las pantallas de Telecinco en 2020. Isabel, muy sonriente y compenetrada con sus compañeros, ha explicado que le costaba mucho decir que no a los participantes del programa, sobre todo, a los más pequeños, y que no habría dejado que sus hijos se presentaran a un programa de este tipo. "A mis hijos no les habría dejado porque hay un botón rojo", dijo y recordó sus inicios en el mundo de la música.

"Estuve preparándome tres años y medio para grabar mi primer disco que lo grabé con 15 años", contó y también desveló que tenía el carnet de cantante. "Yo tenía 17 años y me presentó al examen en el Teatro de La Latina... Solo me dejaron cantar una estrofa pero aprobé", explicó.

Isabel explicó que las heridas de guerra de 'Supervivientes' ya se había curado y explicó por qué había decidido viajar a Honduras. "Lo de Supervivientes fue una locura mía porque yo lo veía tan bonito en la tele, tan paradisiaco que me encantó la idea. Yo quería ir. Se lo dije a mi hijo, se puso las dos manos en la cabeza y me dijo 'mamá estás loca'. Mi hija "ay mamá quién pudiera irse todos los años" y añadió. "Yo tenía claro que esa experiencia la quería vivir, yo soy consciente de que he sido una de las personas con más edad y he dado a más de uno una lección porque he aguantado hasta el final", aclaró. "Ninguno de los dos tiene razón porque es peor todavía. No volvería, para nada", contó.



