Os presento mi nueva colección que he diseñado para @majoricaofficial ... ✨Una colección llena de magia y recuerdos de mi experiencia como madre, que simboliza el vínculo tan especial que existe entre madres e hijas. @majoricaofficial donará 1€ por cada pieza vendida de esta colección para la lucha contra el cáncer a @fundacion_fero 💕 Disponible en tiendas y online