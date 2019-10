View this post on Instagram

Que suerte tuve al nacer en La Patrona 1.. OS QUIERO MUCHO MIS BELLOS!! A por la semana!! 💪💪💪❤️❤️❤️#MisGuerreros #luchadora #mama #papa #mum #dad #fighter #warriors #family #home #maricarmen #futureistoday #myway #nofear #life #love #Dreams #effort #goal #Supporters #friends #projects #hardwork #nextfuture #way #Dreams #IsComing #ishere #octubre #autumn