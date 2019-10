Si algo caracteriza a Jessica Chastain en sus redes sociales es su gran sentido del humor y su capacidad para reírse hasta de ella misma. La actriz de películas como 'IT: Capítulo 2' o la integrante de la saga 'XMEN' es muy activa en Instagram colgando vídeos donde da a conocer, no solo lo mejor de su profesión, sino la parte más oscura de su trabajo mostrando que no todo es glamour y alfombras rojas. Entre las imágenes que comparte también se encuentran algunas de su vida privada como varios chistes y fenómenos virales de los que participa como el último que ha causado furor en Internet: Cinderblock.

Se trata de un gato obeso en tratamiento en el Hospital Veterinario Northshore en Bellingham que no quiere hacer ejercicio y al que Jessica ha intentado animar con su última publicación. “¡Tú puedes hacerlo Cinderblock!", ha publicado junto a un vídeo que ha sido difundido por el propio hospital y que se ha hecho viral en tan solo unos días. En él se puede ver al gato maullando mientras usaba, con solo una pata, la cinta de correr, con el resto del cuerpo sentado en una esquina tranquilamente y mirando a cámara.

El gato se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales y Jessica no ha dudado en participar de ello. Y es que aunque no es dada a compartir esta parte en redes sociales, la actriz cuida su imagen en el gimnasio siempre que puede haciendo rutinas específicas para cada papel o casting como el de 'Blonde' que no superó. Por ejemplo, el entrenador personal de Hollywood, David Kingsbury, ha confesado que trabajó con Chastain para su papel en ‘El cazador y la reina del hielo’ haciendo rutinas de pesas y ejercicios que la ayudaran a obtener destreza con el arco y la espada.