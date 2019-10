Confesar que se sufre una enfermedad no siempre es un plato de gusto: nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, aunque lo cierto es que, cuando lo hace una persona famosa, siempre ayuda a darle visibilidad al problema y, de algún modo, hacerlo más humano. Quizá algo así ha sentido Laura Fa este 29 de octubre, en el que ha aprovechado el 'Día Internacional' de la enfermedad que sufre para hacerlo público: "Hoy es el #DíaMundialdelaPsoriasis y sí, tengo psoriasis, mi codo está en pleno brote. ¡Y no pasa nada!", ha querido tranquilizar a sus seguidores.

Muchas personas que la siguen, y otras que no pero que también padecen esta dolencia, han aplaudido su valentía, y es que al ser una enfermedad cutánea que se traduce en parches rosados, sequedad y descamación, es algo que no está muy aceptado socialmente, aunque la colaboradora de 'Sálvame' ha aportado su granito de arena para visibilizarlo: "Es una enfermedad crónica y no contagiosa con la que, por suerte, en mi caso, puedo hacer una vida normal. Demos visibilidad y naturalidad a esta afección de la piel", ha escrito junto a una foto en la que, efectivamente, se puede ver su codo afectado.

No es la única enfermedad que ha padecido

El pasado agosto, Laura se derrumbó entre lágrimas en plena emisión de 'Sálvame' al confesar públicamente que hacía unos años había sufrido cáncer de tiroides. Es un tema del que no le gusta hablar, pero si lo hace, "siempre es en positivo", y es que ella es la viva imagen de que de esta enfermedad también se sale, y es que ella, según contó, no necesitó "ni quimioterapia ni radioterapia".