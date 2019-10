Bea se ha convertido en toda una dibulgadora del sexo. Desde que comentara en vídeo sus experiencias sexuales, le han llegado miles de mensajes de chicas con preguntas sobre cuándo acudir al ginecólogo, el apetito sexual, la confianza con su pareja o de cuándo perdió la virginidad. “Confundimos tener mucho sexo con alguien con quererlo más, y no tiene porqué estar relacionado”, explicaba Bea sobre una de las consultas. En línea con este tema, Bea ha querido motivar a todas las chicas a acudir al ginecólogo ya que, de no ir, pueden no saber que están teniendo un serio problema como el que tuvo ella a los 18 años.

Según cuenta, con tan solo 14 años comenzó a tomarse la píldora como método anticonceptivo. Una pastilla que resulta una bomba de hormonas para controlar el periodo menstrual. “No se debe empezar tan pequeña a utilizar la pastilla anticonceptiva. Y menos si haces la tontería de no tomarla regularmente”, comenzaba explicando Bea. “Yo me la tomé tres meses ininterrumpidamente, lo que hizo que no tuviera el periodo y que el cuerpo no expulsara la sangre que tenía que expulsar”. Una burrada que estuvo a punto de costarla la vida.

Mtmad

Una noche sus amigas se quedaron a dormir con ella y Bea, que llevaba semanas con dolores de tripa, comenzó a convulsionar y tener frío. Sus amigas la llevaron al médico para saber qué tenía y aunque en un primer momento ella se hizo la rezagada acabó acudiendo al hospital donde la ingresaron en Maternidad por una infección de ovario grave que, por lo menos, se llegó a coger a tiempo. “Si tú no llegas a venir anoche la infección de ovario que tienes se podría haber extendido al torrente sanguíneo. Podrías estar muerta”, recuerda Bea que le dijo la doctora.

La experiencia fue muy traumática para Bea que, a pesar de que no le gusta ir al médico, no deja pasar por alto ningún dolor ni picor. “Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, por favor, sed super conscientes de esto que no es ninguna tontería. Hay que ir a revisiones sin tener vergüenza”, explicaba la ex de Gran Hermano intentando ayudar a las mujeres que le habían escrito tras