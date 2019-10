Jorge Javier pasará por quirófano de nuevo. El presentador lo ha anunciado con una foto en su instagram. Jorge se limitaba a esperar los resultados de una prueba que le hicieron, y los médicos y él habrán bajarado todas las opciones posibles. Entendemos que la mejor ha sido volver a intervenir al presentador. Hace ocho meses, Jorge Javier sufría un aneurisma, que dejaba a todo el mundo muy preocupado.

"Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", escribía el presentador en el pie de una foto que muestra una vía en el brazo. El mensaje de Jorge Javier está lleno de positividad y buen humor.

Jorge Javier explicaba que el pasado 10 de septiembre se había sometido a una prueba cuyos resultados no fueron concluyentes. "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%. Todavía no sé si me tengo que operar o no. El presentador sabía que tendría que someterse a una nueva prueba, pero aseguraba que no tendría que ser muy grave cuando la cita ha sido tan adelante. Los motivos de esta consulta fueron que Jorge Javier quería quitarse medicación. Esperemos que vaya todo muy bien y que siga así de luchador.