Gianmarco empezaba su concurso tirando la caña y ligando con media casa, en concreto con Alba Carrillo y Estela. El concursante no tuvo suerte, pero parece que su ánimo no decae. Durante una fiesta, mientras el resto de compañeros lo daban todo, ellos se tumbaron mirándose fijamente e intercambiando muy pocas palabras. Su compañeros no tardaron en comentar el panorama."¿Has visto en el dormitorio a Adara y Gianmarco?", le comentaba El Cejas a Kiko Jiménez. Ahí no quedó la cosa, porque los dos protagonistas de la historia también estuvieron hablando sin tapujos. "Aquí pasan cosas que nunca me hubiera imaginado", le decía Adara a Gianmarco. Ella ha asegurado que nota a su compañero muy raro y ha expresado su pena al saber que el jueves podría irse de la casa.

telecinco

, se limitaba a contestar el italiano. Los dos concursantes se limitaron a mirarse fijamente en silencio y esto ha dado muchísimo que hablar, sobre todo al resto de sus compañeros. No sabemos con exactitud si este acercamiento es debido al cariño que se han cogido los concursantes o simplemente, la gente ve dónde no hay. La casa de Guadalix de la Sierra lleva semanas sin algo interesante y cualquier movimiento genera algunas expectativas que pueden estar por encima del revuelo que generarían en condiciones normales.