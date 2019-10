A pesar de que ambas concursantes habían estado muy unidas tras la salida de sus respectivos apoyos dentro de la casa, los últimos acontecimientos han hecho que Estela Grande y Adara Molinero rompan su relación en directo tras una fuerte discusión. Y es que la ex azafata de vuelo no entiende muy bien la actitud de la modelo tras la entrada de Kiko Jiménez de nuevo a la casa de 'GH VIP 7'. No obstante, su amistad siempre ha estado llena de altibajos en Guadalix de la Sierra. Veremos cómo evoluciona su amistad ya con Jiménez fuera del concurso.

Telecinco

"Me pareces bastante falsita diciendo que me echas de menos- Pero lo único que haces es cambiar de bando continuamente", reconoció Molinero muy cabreada por la situación. "Siempre he querido apoyarte en todo momento, pero yo he dado mucho en esta amistad y tú muy poco", le recriminó Estela Grande a la ex de Pol Badía.

Telecinco

"Anteriormente te habías puesto en contra de mi y decidí olvidarlo", le reprochó entonces Adara. "No soy rencorosa, pero tampoco soy tonta. Yo me entregue a ti para que no estuvieras sola", añadió la concursante de 'GH 17' muy dolida. "Si te hubiera interesado arreglar las cosas conmigo aunque fuera un un poquito, te quedarías a hablar conmigo del tema y no te pondrías a criticarme por detrás. Eso me ha dolido porque yo te he querido mucho en este programa", concluyó Grande muy afectada por su discusión con Adara.