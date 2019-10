Parece que la repesca de 'GH VIP 7' no ha traído nada bueno a la relación de Kiko y Sofía. Y es que, a pesar de que la pareja estaba en su mejor momento tras arreglar sus diferencias, la vuelta a la casa de Jiménez les ha vuelto a poner entre la espada y la pared. Una conversación con Gianmarco en el jardín de Guadalix de la Sierra, donde el ex superviviente confesaba sus verdaderos sentimientos hacia Estela, ha sido suficiente para que la colaboradora de televisión, muy dolida, dejará en directo su relación con el de Jaén.

Telecinco

El ex de Gloria Camila confesó al italiano que "sintió mariposas en el estómago por Grande". Y, como era de esperar, la reacción de Suescun no tardó en llegar. "En ese momento no eres consciente. Estamos hablando de las maripositas. Has sido un puto mentiroso en ese vídeo y me ha dolido mucho", le reprochó la hija de Maite Galdeano a Kiko.



Telecinco

"Sí, me gustó Estela al principio", admitía finalmente Jiménez. "Lo que no me parece normal es que me mientas", afirmó Suescun muy afectada por las palabras de su novio. "Me he comportado como un caballero para no hacerte daño", le decía Kiko a Sofía. "Estoy harta de comerme todos esos videos", añadió Sofía Suescun. "Si me consideras un mentiroso se ha acabado", concluyó Kiko ante la sorpresa de todos en el plató.