Aitana Ocaña está pasando actualmente por su mejor momento profesional gracias a su última nominación a los premios Grammy Latino. Una nominación de la que fue la última en enterarse: "Yo estaba justo ese día de rodaje. Entré en la página para ver a quién de la industria habían nominado por curiosidad no por que pensaba que me habían nominado a mí y no se me cargaba" comenzó a explicar la cantante. "Además, tenía un móvil nuevo y me faltaban un montón de aplicaciones... Pero me llegó un mensaje en Instagram felicitándome por la nominación de un fan y no me enteraba de nada. Pero luego vi un tweet de Juanes y me di cuanta de que era verdad y me puse a llorar". De todo ello ha hablado en su presentación como imagen de GHD.

Instagram

Pero, a pesar de tener miles de proyectos, la artista asegura que no le cuesta compaginar su vida profesional con la personal. "Tienes momentos para todo", aseguraba. Lo que quiere decir que tiene tiempo para su chico, el actor Miguel Bernardeau, que a pesar de sus apretadas agendas ambos sacan tiempo el uno para el otro. Sin embargo, es muy poco probable que ninguno de los dos den detalles sobre su relación.

Gtres

Está claro que Aitana es una chica espectacular y ya que su chico también se ve fantástico delante de las cámaras, es posible que alguna vez la cantante le haya pedido algún consejo sobre cómo actuar. Sin embargo, la joven afirma que no lo necesita: "Yo soy como soy yo, no pido muchos consejos por que si empiezo a pensar cómo actuar delante de una cámara ahí se me nota más". Dale al play para escuchar esta y otras confesiones.