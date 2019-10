Si nos preguntáis cuantas veces hemos hablado de rupturas, reconciliaciones y vuelta a la ruptura de los ex grandes hermanos Jonathan Pérez y Yoli Claramonte, sinceramente, os tendríamos que decir que hemos perdido la cuenta. Este 2019 no ha sido el mejor para la relación de esta pareja (o ex pareja... ya no estamos seguros de en qué punto están), y es que tras el último capítulo de MTMad, en el que protagonizaron una de las broncas más fuertes que recordamos en todo Mediaset (y ha habido unas cuantas), las cosas entre ellos se enfriaron de tal manera que pensamos que hasta ahí había llegado su relación... y, sin embargo, algo cambió en los días siguientes.

Al verse en el vídeo, Jonathan se sintió tan mal consigo mismo por la actitud que tuvo con Yoli, que decidió armarse de valor y, tocado, hundido y arrepentido, pedirle perdón a Yoli. Ya le vimos pidiéndole perdón tras su separación para volver a reconquistarla, pero esta parece la definitiva por una sencilla razón: que sus problemas más gordos, enquistados desde hace tiempo, ya han salido a la luz. "Tenemos muchas cosas de que hablar, porque han sido 5 años de no hablar determinadas cosas y ahora están surgiendo. Quiero llamarla, saber si está bien, intentar quedar con ella e intentar hablar las cosas", ha dicho él.

"(Aquel) fue un día bastante intenso, donde ocurrió lo que ocurrió con Yoli. Me bloqueé, no sabía ya ni lo que quería ni lo que pensaba hacer en el vídeo. Me dio tanta vergüenza nuestro comportamiento… pero bueno, pienso que hay veces que uno no puede controlar sus sentimientos o su forma de ser, y uno actúa como actúa", se reafirmó Jonathan, que, contra todo pronóstico, ha encontrado una guía en los libros de autoayuda sobre amor y relaciones, algo que él no se había planteado jamás leer.

Armado con un ramo de eucalipto y una carta para pedirle perdón, Jonathan se fue hasta la casa de Yoli hecho un manojo de nervios... y aunque aún no sabemos lo que habrá pasado (se lo han guardado para el próximo capítulo), a juzgar por el avance la cosa no ha debido de ir mal...