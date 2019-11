Así de estupenda está Ana Álvarez sus casi 50. La actriz está tan guapa como cuando hace 20 años enamoró al público con la película ‘Chachachá’, como demuestra el gran número de chicas que hoy llevan el nombre de su personaje en aquel film, Lucía. Hoy día triunfa en las tablas con la función ‘Todas las mujeres’, en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, junto a Fele Martínez, Nuria González, Lola Casamayor, Mónica Regueiro y Lucía Barrado.

Nueva obra de teatro.

Es el retrato de un tipo que no acaba de madurar, y yo soy su psicóloga, porque está acostumbrado a manipular a las mujeres.

Es la adaptación de una película muy premiada. ¿Es difícil la adaptación?

Yo creo que las dos tienen su personalidad, pero creo que la obra tiene más comedia. Yo la vi hace muchos años, pero ahora no la he vuelto a ver porque le quería dar al personaje su identidad.

Sois cinco mujeres y el actor Fele Martínez. Él nos decía en la presentación de la obra que en las giras es una más de vosotras...

Es cierto. Fele es maravilloso, es el tipo más rápido que conozco. Somos un equipazo.



¿Entre vosotras hay celos profesionales?

Yo creo que lo de que las mujeres somos competitivas entre nosotras es un mito. Hay tantos hombres como mujeres competitivos.

¿Tienes más proyectos?

Hasta el 10 de noviembre estoy con la obra. Y luego hay proyectos de tele. Cine, desgraciadamente, hay menos.

Además llevas cinco años con tu propia escuela, Mr. Willbe, ¿cómo surge?

Pues para la creatividad de niños y adolescentes, todo está vinculado con el cine.



Curioso, cuando ahora se protege tanto a los niños.

Son actividades extraescolares. En mi empresa no ponemos a los niños delante de las cámaras comercialmente. No es una escuela para niños actores. Se trata de que se lo pasen bien. Soy la primera que piensa que los niños deben disfrutar su infancia y los padres que lleven a sus hijos a rodajes, lo deben hacer con cabeza.

Creaste la escuela hace cinco años, tu hijo ya era mayor, ¿lo hiciste porque en ese momento echabas de menos lo de estar con niños?

No. Y no lo hice porque me gusten los niños, porque de hecho no soy una persona excesivamente maternal. Lo que me gusta es la creatividad de trabajar con un niño.



Tu cuñado, el torero Óscar Higares, se ha estrenado con éxito como actor, ¿cómo le has visto en la serie de Movistar ‘Gigantes’?

Estupendo. Le ayudé a pasar los textos. Óscar es un hombre muy trabajador y se toma las cosas con mucha profesionalidad. Me encantaría trabajar con él.

¿Echas de menos el cine? Porque para toda una generación eras una diosa gracias a la película ‘Chachachá’.

Es una de las películas más vistas. Hay niñas que se llaman Lucía por mi personaje. Ahora hay menos cine, porque se hacen muy buenas series de televisión gracias a las plataformas. Yo espero seguir haciendo cine.



¿Esperas la llamada de Pedro Almodóvar o eso es un sueño de todas las actrices?

Yo espero la llamada de cualquier director que tenga una película interesante. Lo que quiere un actor es tener un buen personaje, porque hay veces que te encasillan.

¿Te han encasillado?

He hecho cosas muy diferentes, pero creo que tengo una parte racial que no se ha explotado lo suficiente. Ahora tienden a darme más personajes elegantes. Yo soy andaluza y tengo una parte racial muy potente.

¿La edad es una traba?

Depende. Por un lado, la edad te da más recursos y tienes más tablas. Pero, por otro lado, te dan menos papeles.

¿Y en tu caso?

Pienso que habrá más papeles para mí cuando tenga cinco años más. Por genética envejezco muy bien, pero los papeles que se escriben para mujeres de mi edad es para no estar tan bien físicamente. No se dan cuenta de que las mujeres como yo, a punto de cumplir 50, ya no somos como las de antes.

Ni piensas en el bisturí.

Ni lo voy a hacer, que no se me acerquen porque me dan miedo. Nunca me he pinchado nada porque soy actriz, no me dedico a otras cosas. Para mí la edad es una bendición.

Si no fueras actriz, ¿qué hubieras sido?

Me hubiera gustado ser periodista, escritora... Se me ocurren muchas cosas.

¿Qué opinas de la nueva hornada de actores?

España siempre ha dado muy buenos actores.

¿Ana Álvarez es difícil para el amor? Lo digo por si tu vida profesional ha afectado a tu vida personal.

Yo, por ejemplo, a mi hijo lo tuve con 19 años y era buscado. Soy cabezona, pero sí es verdad que soy muy independiente y estoy acostumbrada a vivir sola. Cuando tengo una pareja, no tengo una relación normal porque estamos cada uno en su casa y compartimos momentos juntos.

Pues encontrar a alguien así debe ser difícil.

No. Si encuentras a alguien así, es un regalo. Según te haces mayor, encuentras a gente que quiere eso. Vivir en soledad es muy importante. La convivencia, cuando es obligada, acaba mal.

