Jesús Manuel se estrena como presentador de 'Sálvame' con bronca incluida con Jorge Javier

Periodista, abogado, psicólogo, actor y colaborador habitual de 'Sálvame', así es Jesús Manuel. O era, hasta hoy. Esta tarde, 30 de octubre, suma un nuevo puesto a su currículum: Ahora también puede decir que es presentador. El colaborador ha cogido las riendas del programa en sustitución de Jorge Javier en el primer tramo de la tarde, 'Sálvame Limón'. Si hace unos días veíamos ponerse a los mandos a Rafa Mora, poco después Laura Fa, también ha pasado por ahí Belén Esteban... Ahora lo hace Jesús Manuel, y lo cierto es que nada mal.

Con cara de sorpresa y al ritmo de una jota, Jesús Manuel ha dado las gracias por la oportunidad y se ha puesto manos a la obra. Leer el teleprónter no se le ha dado nada mal, y a la hora de organizar los turnos de palabra sus compañeros se han mostrado bastante comprensivos... A ver si le va a quitar el puesto a Jorge, Carlota o Paz Padilla...

HOY NUESTRO PRESENTADOR SERÁ... ¡¡JESÚS MANUEL!! #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 30, 2019

Algunos de sus seguidores han celebrado la noticia: "ME ENCANTA MUCHO COMO HABLA...ENHORABUENA ..Jesus Manuel!!!!!!", otros, los más 'haters' creen que no lo hace nada bien, y otros aprovechan para comparar entre sustitutos. Que si mejor Belén Esteban, que si Laura Fa, Rafa... Desde luego para gustos, colores, y esa primera horita de 'Sálvame' parece que se va a turnar entre distintos colaboradores durante este tiempo.

Telecinco

Desde que el programa añadiese una hora más a su horario habitual, ahora están en directo hasta las 21, el presentador habitual, Jorge Javier, no da a basto, así que hay que buscar sustitutos.

Pero a su llegada, se ha liado parda. El presentador ha retomado las riendas del programa y no podía haberlo hecho más enfadado. Jorge Javier se ha enzarzado con Jesús Manuel de lo lindo por diversidad de opiniones, y el colaborador no ha tenido reparos a la hora de enfrentarse a él... "Juegas sucio", le ha reprochado Jesús, y el presentador se ha mostrado muy cabreado: "No me vas a tocar a mi los c****".