Maluma vuelve a estar soltero... ¿O no? ¡Ha roto con Natalia!

"Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días", le escribía Maluma a su chica en su último cumpleaños junto a un "te amo Natalia", pero las cosas han cambiado. El cantante colombiano ha puesto fin a su relación con Natalia Barulich y ya han comenzado a rumorearse los motivos... ¡Y son muy fuertes! Algunos apuntan a que Natalia podría haber sido infiel a Maluma con, nada más y nada menos, que Neymar, un gran amigo del cantante. Aunque las declaraciones de ella son bastante diferentes: "Amo mucho a Juan Luis pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como individuos", ha dicho Barulích, en un comunicado publicado por 'Page Six'.

Neymar y Maluma eran buenos amigos, tanto que el cantante actuó en el cumpleaños del jugador del PSG en París. Los rumores se desataron después de que el mismo jugador publicara una foto con ella en París, nada comprometedor, desde luego.

El cantante y la modelo se conocieron hace un par de años durante el rodaje del videoclip de 'Felices los cuatro', algo que podría haberse hecho realidad...

Parece que la ex pareja podría haberse marcado un 'felices los 4', como la canción de Maluma, y es que a él también se le atribuye una infidelidad. Según los rumores, podría mantener una relación con la modelo Winnie Harlow.



No sabemos si ahora Maluma llevará por bandera eso de "tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problemas, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena", o si, por el contrario, está pasando un mal momento... Desde luego estamos seguros de que fácil no está siendo.