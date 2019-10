Hace unos días, nos enteramos de la ruptura de Blanca Suárez y Mario Casas. Hacía tiempo que no veíamos a la pareja y esto hizo saltar todas las alarmas y difundir muchos rumores sobre su separación. La pareja de actores rompía tras dos años de relación. Los motivos de la ruptura no se han desvelado y la pareja ha preferido mantener ese tema en la intimidad. Hasta ahora, Blanca permanecía callada. Decidía romper su silencio con una felicitación de cumpleaños. No se conoce mucho sobre la amistad de Cristina Pedroche y Blanca Suárez. Las dos tienen vidas parecidas con mucho éxito en sus carreras, pero hay algo que las diferencia y esa es su vida amorosa. Mientras que Cristina vive en una continua luna de miel junto a su marido David Muñoz, la actriz no termina de encontrar el amor y de sufrir baches amorosos que dejan secuelas.

Cristina Pedroche está celebrando su cumpleaños como una boda gitana. Varias son las publicaciones que hacen relación con su aniversario y la última, ha sido una fotografía en su instagram agracediendo a todos sus seres queridos y seguidores los mensajes de cariño. En uno de esos comentarios, podíamos ver que la actriz le felicitaba con gran entusiasmo.

Blanca se ha mantenido casi siempre al margen de lo relacionado con su vida íntima. La actriz intenta evitar cualquier pregunta que tenga que ver con su vida personal, hasta hoy que ha sido una de las primeras en felicitar a Cristina Pedroche por su 31 cumpleaños.