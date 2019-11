J oaquín Prat siempre ha sido un fiel defensor de Ada ra como ganadora de 'GH VIP 7'.

como ganadora de 'GH VIP 7'. Gianmarco ha confesado tener algunas dudas sobre la actitud de Adara, a pesar de estar enamorado de ella.

Aunque quisieras (que no es nuestro caso) es difícil mantenerse objetivo como espectador de un reality como 'Gran Hermano'. Las tramas del concurso traspasan la pantalla y acaban generando tanto filias como fobias, es decir que el que no se declare fan o detractor de alguno de los famosos que habitan en Guadalix que levante la mano. Pues eso mismo le pasa a Joaquín Prat que, desde su puesto en 'El programa de Ana Rosa', que por cierto tiene los días contados, no puede evitar dar su opinión personal sobre 'GH VIP 7'.

Gtres

Joaquín Prat siempre ha apoyado a Adara y, por otro lado, ha sido más bien crítico con Giamarco Onestini. Sin embargo, algo ha ocurrido que ha hecho que el presentador dé un giro radical en su discurso para terminar apoyando al italiano y cuestionando la actitud de su, hasta ahora, preferida. “Por primera vez, sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Gianmarco”, ha confesado.

Telecinco

Esta declaración llegaba tras la emisión en 'El programa de Ana Rosa' de un controvertido vídeo en el que Joao desenmascaraba cuál es la verdadera opinión que Adara tiene sobre Hugo Castejón. La concursante ha dicho unas cuantas lindezas sobre su supuesto amigo: “Es un p...loco. Me pone malo hasta su voz. Es asqueroso”.

Telecinco

Y claro, tras esto, Gianmarco ha reconocido tener dudas y estar algo confundido con la actitud de su enamorada porque delante de las cámaras dice una cosa y detrás otra totalmente opuesta. Una confesión que no pasó desapercibida en el plató y que todos, presentadora incluida, han comentado. Pero mientras Ana Rosa apoyaba a la joven diciendo que “eso lo hacemos todos, hay cosas que se dicen en privado y cosas que se dicen público”, Joaquín Prat se mostraba muy crítico con Adara y apoyaba a Gianmarco.

Telecinco

“Él (Gianmarco) no dice que Adara tenga una doble cara, pero como le pasa a muchos 'adaristas' estamos desconcertados", confesaba Joaquín. “Sobre fingir lo opuesto llueve sobre mojado. Ha pasado lo mismo con su ex pareja, Hugo Sierra, y sigue pasando con Gianmarco”, proseguía Prat mostrando su desencanto con la actitud de la amiga de Joao. ¿Ha perdido para siempre Adara a uno de sus más férreos defensores?