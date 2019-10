Alma Bollo ha pasado de mantener en secreto que estaba embarazada a compartir con todos sus seguidores cómo está viviendo en detalle su camino hacia la maternidad. ¡Y nosotros encantados de que lo haga! Si hace poco, la hija de Raquel Bollo confesaba lo mal que lo estaba pasando con las molestias clásicas de nauseas y vómitos, ahora la influencer ha querido mostrar en su canal de Mtmad algo mucho más agradable y bonito. Y es que Alma ha mostrado por primera vez su barriguita de embarazada al descubierto. Además, se ha sincerado con sus fans y ha confesado cómo lleva lo de engordar y si se ve o no guapa.

Mtmad

Ella lo tiene claro. “No voy a ocultar la barriga”, ha sentenciado la hija del fallecido Chiquetete. Y lejos de taparla, ha decidido destaparla. Alma Bollo se ha hecho una sesión de fotos para la agencia con la que trabaja y ha posado con la barriguita de embarazada al aire. ¡Y oye que la chica está estupenda! La hija de la colaboradora de 'Sálvame' ha mostrado su desparpajo frente al objetivo de la cámara posando con el pelo recogido en una coleta, un top y unas mallas cortas deportivas que dejaban al descubierto su barriga.

Mtmad

Alma estaba encantada con mostrar su barriguita. De ese modo, calla a quienes apuntaban que había ocultado su estado. “Por suerte o por desgracia siempre he sido una persona bastante delgada y en los primeros meses de embarazo mi barriga no se ha notado pero jamás la he ocultado y he subido fotos en bikini”, explicaba tras hacerse las fotos.

Mtmad

La verdad es que la joven de 19 añitos está estupenda. Sin embargo, Alma confiesa que está llevando fatal lo de engordar. “Estoy ganando peso y lo llevo bastante mal. Pero estoy gratamente sorprendida de cómo pensaba que me iba a poner a como estoy. Sólo he cogido unos 6 o 7 kilos y la médica me dice que está genial que practicamente he ido a kilo por mes. No lo llevo muy bien porque no me puedo poner mis vaqueros que son de la talla 32 34 y mucha mallas me aprietan”, explicaba.

Mtmad

Según esas declaraciones, se deduce que Alma Bollo estaría en su séptimo mes de embarazo y podría dar a luz a su bebé en diciembre o enero. A pesar de estar estupenda, la influencer confiesa a sus seguidores que le está costando su nuevo aspecto. “No me veo guapa. Me veo muy cambiada. Siempre he tenido la cara muy delgada y me la noto muy ancha”, se sinceraba.

Mtmad



Pero lo que tiene claro es que no piensa dejar de estudiar su carrera de Derecho, ni de perseguir sus sueños. Y a juzgar por sus palabras, al responder a uno de sus fans, tiene planes de futuro. “Me encantaría tener mi propia marca de ropa. No digo que no lo vaya a intentar. Creo que puede funcionar bien porque a mucha gente le gusta mi estilo creo que tengo un estilo guay”, ha dicho. Pues claro, Alma, a por ello.