Rocío Flores volvió a demostrar su total apoyo a su padre en GH VIP7.

La nieta de La más grande lleva 8 años sin hablar con su madre, Rocío Carrasco.

Rocío Flores ha dicho que nunca contará los detalles de su ‘no relación’ con su madre, pero después de que su padre contara en ‘GH VIP’ que ésta no había acudido a ver a su hijo una vez que le ingresaron, Ro no se ha podido quedar callada. Y, ante la sorpresa de Jorge Javier, ha hablado para negar que su padre se invente nada y explicar, de una vez por todas, la relación que tiene ella con Rocío Carrasco: “La he llamado varias veces, pero su respuesta no fue la correcta. Fue como un ‘hasta luego, Mari Carmen…”



La joven dice que el tema le duele: “Es mi madre, claro que me remueve al verla en una revista, pero luego pienso en otras cosas y pienso: ¡Qué lástima, qué pena todo! Yo tengo la conciencia muy tranquila, también te lo digo. Ella no lo sé. Habría que preguntárselo. Pero mi padre no dice ni una sola mentira”, dijo en el plató de ‘GH VIP’…



¿La perdonará?

Cuando Jorge Javier le preguntó por qué creía que su madre no se pronunciaba, Ro dijo: “El silencio de mi madre creo que es una manera de evadir la realidad. Pero hay algo que jamás le perdonaré porque no me afecta a mí sino a mi hermano, y eso me duele a mí…”

Lo peor vino cuando el periodista le preguntó abiertamente por su boda: “No hubiera estado de más haber recibido una invitación a su boda. Pero ya son demasiados años así… También te digo que no sé lo que hubiera hecho si me hubiera invitado…”

Y después contestó a la pregunta más delicada; su relación con el marido de su progenitora: “Si mi madre no estuviera con Fidel, yo creo que tendríamos otra relación. Digamos que él no ayudó a que fuera mejor.”

Después, Jorge Javier se mojó con respecto al posible acercamiento entre madre e hija: “Yo creo que la reconciliación está más cerca de lo que pensamos.” ¿Llamará Rociíto? Llevan ocho años sin hablarse. La pelota está en su tejado…

Antonio David, su padre, no calla

Antonio David sigue encerrado en Guadalix, pero lo cierto es que la ‘no relación’ con su ex es un tema súper recurrente. La última anécdota que ha contado ha sido sobre su hijo. El niño fue ingresado y supuestamente su madre no acudió.

María Teresa Campos, con Rociíto

La periodista ha concedido una entrevista a ‘Lecturas’ en la que ha defendido a Rocío Carrasco: “Me duele muchísimo lo que escucho de ella. La quiero como una hija. Aunque su madre es insustituible y su padre también. Menos mal que Fidel es su gran apoyo… Porque ahora parece que se nos olvida que en su día a una persona la echaron de la Guardia Civil por quedarse con la multa de unos extranjeros y que esa misma persona le puso una demanda a Rocío Jurado por un millón de euros…”