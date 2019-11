Es una de las pocas afortunadas que en octubre puede cogerse vacaciones, claro que Alessandra Ambrosio, al ser una de las grandes, puede permitírselo. Así que ahí la tenemos, en las maravillosas playas de California, disfrutando del sol y de su chico, el diseñador Nicolo Oddi. Junto a él lleva algo más de un año de relación y parece súper feliz. Pero ni él puede seguirle el ritmo en la arena porque Alessandra no para quieta: he ahí el secreto de su envidiable figura a sus 38 años. La top entrena hasta en la arena: primero jugó al volley, algo que le encanta, y después... después no sabemos muy bien a qué se dedicó.

Gtres

La brasileña puede presumir de tipazo, pero si para conseguirlo hay que ponerse a hacer estas posturitas... ¡apaga y vámonos! Que si una pierna para arriba, que si luego la otra, que si luego me agacho... vamos, un cuadro. Algo que sólo se puede permitir ella, claro, porque si lo hacemos nosotras, y encima nos hacen fotos, pareceríamos unas mamarrachas. ¡Es la magia de los ángeles de Victoria's Secret!

Gtres

Gtres

Y todo esto, claro, porque en esta ocasión no la acompañaban las dos ‘fierecillas’, Anja, de 9 años, y Noah, de 5, fruto de su relación con Jamie Mazur, que si no no tendría tiempo de ponerse a hacer posturitas... ¡bastante con salir corriendo si alguno sale disparado hacia el agua sin manguitos!