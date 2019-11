Está más que preparado para su concierto del 15 de noviembre en Madrid, pero aún Omar Montes no se cree tanto éxito, aunque asegura estar encantado con ello. Después de ‘La rubia’ y ‘Alocao’, el cantante nos avanza que se va a Puerto Rico a grabar con Ñengo 'Flow', y tiene en el horizonte alguna otra colaboración que, afirma, "si os lo dijera, tampoco me creeríais".

Intenta hacernos creer que sigue siendo el mismo chico de barrio de siempre, pero algo ha cambiado: sus estilismos no bajan de los 1.000 euros (la cadena del cuello, asegura, cuesta 100.000), y el 'cash' que lleva encima nos nubla la vista: 15.000 euros contantes y sonantes...

¿Cómo llevas estos exitazos: primero ‘La rubia’ y ahora, el ‘Alocao’?

La verdad, hablando en serio, es que no me puedo creer que una canción así… Porque, por ejemplo, la canción de ‘La rubia’ la hice improvisada con mi compadre de La Nueva Escuela. Jamás pensaba en este éxito. Estamos llegando ya al Doble Disco de Platino… Es la primera vez que yo hacía esto. Y bueno, encantado. Voy a todos los sitios y todo el mundo la canta. Tenemos millones de streaming de Spotify… Luego el tema de ‘Alocao’, con Bad Gyal, igual: se ha puesto de los números uno de la historia de la música de España. Que quede mi nombre para la historia… Es muy guay, no me lo esperaba.

Gtres

A la hora de hacer las letras, ¿en qué te inspiras?

Pues lo de ‘La rubia’, por ejemplo: "Yo la tengo encadenada en mi cama..." te puedes hacer una idea, te puedes hacer una pequeña idea en qué me inspiré. La de ‘Alocao’ fue de la forma más tonta: fui a ver un día a Bad Gyal, que estaba pinchando en un sitio y estaba bailando así muy guapetona y le dije a un amigo: “Tío, preséntamela, que es muy guapa.” Me la presentó y, a partir de ahí, me fui al estudio. Empecé a componer, me estaba acordando de ella y se la mandé. Le dije: “Oye, me tienes alocao…” Y me dijo: “Hostia, qué guapa la canción.” Le dije que la hiciéramos juntos y hablando, y hablando, la hicimos.

¿Alguna otra colaboración que tengas entre manos?

Sí, tengo varias. Ahora me voy a Puerto Rico del 4 al 8 a grabar con Ñengo 'Flow' un temilla y tengo varios más entre manos, pero no los quiero desvelar todos.

¿Cómo llevas este exitazo? ¿Es agobiante?

Me ha cambiado un poco la vida. Pero yo, por ejemplo, no he cambiado: sigo siendo el mismo gilipollas de siempre, pero con algo más de pasta, lo único...

Gtres

Nadie se lo esperaba

Quién te iba a decir hace unos años que llegarías hasta aquí…

Nadie se lo esperaba, y menos de mí. Yo era deportista profesional. Estaba por ahí, por el barrio, buscándome la vida y nadie esperaba de mí que, de repente, sacara temazos y lo pete así como lo estoy petando. No me lo esperaba ni yo. Así que imagínate.

¿Crees que ha tenido que ver tu relación con Isa Pantoja; haber ido a ‘Gran Hermano’, a ‘Supervivientes’…?

Es que yo ya cantaba de antes, la verdad. La primera canción que sacamos que se llamaba ‘Conmigo’ (canta). Entonces, no conocía ni a Isa ni sabía nada de ‘Supervivientes’ ni ‘Gran Hermano’… nada. Yo lo petaba con mi música, pero sí es cierto que ahora llego a un público muy ‘stream’. Antes la gente no sabía que las canciones eran mías porque no me conocían. Ahora está pegando el personaje Omar Montes. Ésa es la diferencia.

Gtres

¿Hasta dónde te gustaría llegar?

¡Si yo sólo esperaba poder mantener a mi familia y a mí con la música! Yo ya con eso ganaba. Con poder vivir y que mi familia pueda comer de mi música, ya tenía bastante. Imagínate ahora que lo estoy petando, pues doble de guay.

Con los Pantoja

Y qué tal con los Pantoja… Kiko Rivera es tu hermano, ¿con Isabel sigues manteniendo relación?

Sí, hablamos casi a diario, y todo muy bien. Yo, con ellos, como si fuéramos familia.

Isabel Pantoja, que ejerce de jurado en ‘Idol Kids’, dijo en la presentación del programa que desconocía cómo le iba a su hija con su tema ‘Ahora estoy mejor’.

Claro, es que date cuenta que esos temas son complicados.

Gtres

¿Qué te parece su canción?

Bueno, ahí está...

Chabelita dijo que desde pequeña sabía que cantaba muy bien pero que le daba vergüenza. ¿Cuando estabais juntos te cantaba alguna vez?

Por las noches, alguna vez.

¿Y qué te parece?

Bien.

¿Haréis un tema juntos en algún momento?

No creo.

Asraf también tiene una canción, ¿la has escuchado?

Sí, la de la Salchipapa (ríe picaronamente). Está guapa. Se ríe y hace un baile con los brazos.