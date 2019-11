La amistad de Mila Ximénez y Antonio David no está pasando por su mejor momento. El concurso le está resultando bastante complicado a Mila. En todo momento la periodista se ha mostrado con un carácter agrio y sin ilusión ninguna por vivir la experiencia. Jorge Javier tuvo una conversación con la colaboradora y parece que, desde esa llamada de atención, Mila ha resurgido. La concursante siente que no puede confiar en nadie de la casa. La entrada de Hugo Castejón la desestabilizó por completo, pero no solo tiene ese problema. También se siente distanciada de su amigo Joao. Mila desconfía de casi todos sus compañeros y esto hace que la periodista pierda los nervios y se sienta sola. Antonio David iba a hablar con Mila, pero la cosa se torció. Los dos concursantes protagonizaron un momento de tensión.

telecinco

Tampoco se siente apoyada por otro de sus amigos de fuera, Antonio David. "Eres un mentiroso y llega un momento en que ya no sé dónde mirar. Estoy viendo cosas que no me gustan nada", le decía Mila Ximénez a Antonio David. El ex de Rocío Carrasco asegura que no ha ido a malmeter entre la amistad del 'Maestro' con la colaboradora de 'Salvame'. “Lo único que le he dicho a Joao es preguntarle qué pasa con Mila y no he ido yo a buscar la conversación”, explicaba el concursante. Finalmente, tras hablarlo, los dos concursantes han arreglado el malentendido.