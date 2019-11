Adara no está pasando sus mejores momentos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que la ex concursante de 'GH 17' está en un momento de mucha incertidumbre. Tras unirse más a Gianmarco, la ex azafata de vuelo tiene miedo de conocer cómo se está viendo esta amistad en el exterior. Adara, que no para de pensar en su chicho, Hugo Sierra, vivió esta semana un bajón muy fuerte al pensar que su chico se estaba olvidando de ella. Y lo cierto es que no anda muy desencaminada. Atentos a sus palabras.

Telecinco

"Es preferible contener, dosificar, porque las cosas hay que hacerlas bien", le dijo Joao a su gran amiga Adara. "En cosas tan importantes no hay que precipitarse. Tienes que pensar en tu pareja y recordar lo mucho que te protegía fuera de aquí", aseguró el vidente muy seguro. "Eso te va a dar mucha fuerza", afirmó.

Telecinco

"Tengo miedo de que se haya olvidado de mí o que algo le haya sentado mal", confesó la ex concursante de 'GH' entre lágrimas al no aguantar la presión que está viviendo. "Es muy fuerte esto para mí. Tengo miedo de que esto me pueda cambiar la vida", añadió Adara. "Lo va a hacer, pero para bien. Por eso no te preocupes. Tomaras las decisiones correctas. Estoy completamente seguro de ello", concluyó el ex concursante de 'Supervivientes', que no deja ni un momento sola a su gran apoyo en el reality.