La relación de Adara y Gianmarco está generando muchos comentarios tanto dentro como fuera de la casa. Y es que los concursantes están teniendo una complicidad muy bonita que se está viendo como el inicio de una historia de amor. Hugo Sierra, que siempre ha defendido su relación con la madre de su hijo, tuvo que enfrentarse a las imágenes más duras del tonteo de los participantes. Sierra no pudo evitar en derrumbarse en directo con las palabras que su novia insinúa sobre su tonteo con Gianmarco. Atentos a las duras declaraciones que el uruguayo hace.

“Tengo miedo de lo que se pueda ver fuera”, confesó la concursante. “Después de esto hay vida, pero es mejor. No se te puede ver ni esto. Se puede desvirtuar todo. De momento no hay nada en el aire que es lo más importante. Más adelante… Trataría de evitarlo. Pero parece que cuando lo haces es peor. El está pillado también”, le dijo Adara al maestro Joao.

“Quiero hablar con ella. Aquí hay una cosa importante”, le confesó la pareja de la ex concursante de 'GH 17' a Jorge Javier."Creo que ya se ha terminado el concurso para mí si me confirma lo que dice ese vídeo. Si no puedo hablar con ella me voy a casa y ya está. Me gustaría hablar con ella para saber qué ocurre realmente. No puedo estar con esta incertidumbre mucho tiempo”, zanjó el uruguayo muy dolido.