Por si hay alguien que (aunque parezca raro) no conoce a Chucky, se trata de un muñeco que fue poseído a través de magia vudú por el asesino en serie Charles Lee Ray. Una terrorífica historia (no real, por cierto, no vaya a ser que se desate el pánico) que se ha convertido en una de las sagas de películas de terror más famosas de la historia del cine, es por eso que disfrazarse de Chucky es ya un tópico en Halloween. Eva Longoria lo sabe bien, y más teniendo un pequeñín en casa, el disfraz perfecto, ¿no? ¡Pues no! No ha sido su hijo el que ha sido Chucky por un día, ha sido su perrete, ¡Popeye!

"Popeye quiere unirse a la diversión de Halloween", comentaba la actriz junto a una divertida foto en la que su perrete aparece disfrazado como si del mismísimo personaje se tratase, ¡con cuchillo incluido!

"Oh Dios mio", "es tan tierno", "me encanta", "lo amo", "perfecto", y muchas, pero que muchas risas, han sido las reacciones de sus seguidores al ver el divertido disfraz del pequeño Popeye. Y, por supuesto, muchos han copiado la idea para sus mascotas, y es que no podría estar más conseguido, ¡si hasta parece una personita!

Su pequeño Santiago también se ha disfrazado, claro, y estaba achuchable. No ha tenido un disfraz, si no tres: Primero se convirtió en un murcielaguito adorable, después en un mini vampiro de lo más tierno, y después en un esqueleto terrorífico... ¡Para morirse... de amor!

¿Con cuál os quedáis? Difícil elección... ¡Qué bien lo han tenido que pasar Eva Longoria y su familia en un día tan especial con tantos disfraces distintos para todos!