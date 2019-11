Aurah Ruiz confiesa a quién tiene bloqueado de su Instagram

La canaria admite que le encantaría subir fotos de su hijo pero el padre se lo impide

La ex pretendienta de 'Mhyv', Aurah Ruiz, ha explicado en su canal de 'Mtmad' que tiene bloqueada a varias personas de Instagram porque le consta que le critican. Este es el caso de algunas de las ex concursantes de 'Mhyv' como son Lola o Steisy. "No conocen a la persona y son capaces de meterse de fango hasta arriba sin saber qué están diciendo", ha relatado Aurah. Otra de las personas de las que no quiere saber nada y que decidió bloquear desde el "minuto cero" fue al padre de su hijo, Jesé, y a el grupo de amigos de él. Aunque ha confesado que le consta que su ex sí que le ve a ella.

Telecinco

En el nuevo capítulo de su canal de 'Mtmad' Aurah Ruiz ha querido hacer un repaso de las redes sociales. En su vídeo ha confesado que decidió bloquear a todas aquellas personas que le habían "humillado y criticado hasta la muerte sin haber hablado ni una sola palabra conmigo". En concreto, la canaria se refería a Lola y Steisy, ex pretendientas de 'Mhyv'. Según Aurah, Steisy se ha dedicado a hablar de ella sin saber nada. "Yo no he hablado nunca de ella porque me la suda y me interesa cero sus vidas", confesaba.

También ha hablado de Jesé, a quien dice tener bloqueado junto a sus amigos. Además, ha confesado que es por culpa de su ex por lo que ella no puede subir a sus redes sociales fotos con su hijo. "No muestro la cara de mi hijo en redes sociales porque es menor de edad. Cuando uno de los dos padres se opone a que se haga pública la imagen de un menor, un juez dice que podría denunciarme si lo hago", relataba Aurah quien lamentaba no poder compartir fotografías con el pequeño. "Me encantaría pero el padre de mi hijo no quiere", confesaba.

Telecinco

Además de esto, Aurah Ruiz ha confesado el motivo por el cual decidió desvincularse de Facebook. La canaria se ha declarado amante incondicional de los animales, es por esto que no podía aguantar los vídeos que veía en esta red social sobre maltrato animal. Aunque admite que sabe que es importante mostrarlo para que la gente lo sepa, la ex pretendienta de 'Mhyv' aseguraba que no podía aguantar verlos.