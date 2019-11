Adara duda de las intenciones de Gianmarco

La concursante está preocupada por si su relación con el italiano se está malinterpretando fuera

La concursante de 'GHVIP 7', Adara, está cada vez más preocupada por su relación con Gianmarco. Hasta el punto de que ha llegado a preguntarle a su compañero de concurso Hugo Castejón si cree que puede fiarse del italiano. Adara está preocupada porque no sabe si Gianmarco se ha acercado a ella simplemente por interés. Castejón no quiso decir nada al respecto y se limitó a contestarle que él no se ha referido a "este chico" ni con Joao ni con Pol. La concursante muestra serias dudas sobre qué pensara el italiano y cómo se estará viendo esto fuera.

El detonante fue una pregunta que 'el Súper' le hizo a Adara donde le decía que si creía estar confundiendo sus sentimientos. "Me ha preguntado si estoy confundiendo mis sentimientos y me he puesto a llorar. El Súper se refería a Gianmarco y lógicamente no", explicaba la concursante a Joao.

Según Adara, el problema de todo esto es que tal vez ella le esté dando demasiadas vueltas a lo que se pueda estar viendo fuera y eso ha hecho que parezca una situación más importante de la que es. "La he liado por darle más importancia de la que tiene", se arrepentía la concursante.

Lo cierto es que a pesar de estas ideas, Adara ha continuado manteniendo la misma relación y acercamiento con Gianmarco con quien comparte muchos momentos cómplices.

Adara está preocupada por su pareja Hugo y por cómo se podrá estar tomando él la relación que comparte con Gianmarco. Unas dudas que están haciendo que la concursante no se sienta del todo bien dentro de la casa.