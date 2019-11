Chelo García-Cortés desvela sus deseos por ver a Marta Roca en 'Supervivientes'

Chelo García-Cortés se pasó años luchando por hacerse un hueco en 'Supervivientes', y por fin llegó su momento. La última edición del 'reality' contó con ella y aunque muchos solo recuerdan su "ya voy, ya voy, ya voy", como símbolo de criada total de Isabel Pantoja, lo cierto es que fue una auténtica superviviente y nos dejó momentazos. Lo hizo hasta fuera de la isla, y es que su participación logró que su mujer, Marta Roca, que estaba alejada del foco mediático, se sentara en los platós de televisión para defenderla. Pues bien, ahora es Marta quien podría plantarse el bikini y viajar a Honduras.

Ha sido la propia Chelo quien ha confesado a uno de sus compañeros de 'Sálvame' que está intentando convencer a su mujer para que acepte participar en la próxima edición de 'Supervivientes'. "Me pregunta si la veo capaz y sí. Ya conseguí que viniera a defenderme a plató", aseguraba. Sin embargo, aunque ella lo está intentando y le encantaría ver a su mujer en la isla, cree que "no va a querer ir nunca".

Eso sí, ha dejado claro que "lo que yo he dicho no quiere decir que ella pueda estar de acuerdo". ¿Veremos a Marta en Supervivientes? Sea como sea, la colaboradora de 'Sálvame' no cesa en su intento y es que ha confesado haber disfrutado muchísimo de aquella experiencia: "A mí me ha gustado y la volvería a repetir". Así que si no se anima Marta, Chelo estaría encantada de volver.