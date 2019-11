Rosalía celebra el aniversario de 'El mal querer'

El medio especializado el música, 'Pitchfork' publicaba, hace unas semanas, la lista de los mejores discos, con 'Blond' de Frank Ocean como número 1 y 'El mal querer' de Rosalía en un significativo puesto 36. El segundo disco de estudio de la cantante española, aunque no fue su debut, ha sido su pistoletazo de salida al éxito internacional. Es por eso que tiene mucho que agradecer a ese álbum, publicado el 2 de noviembre de 2018 por el sello Sony Music y producido conjuntamente por ella misma y 'El Guincho', compositor además de varias canciones del disco. Justo hoy se cumple un año y Rosalía ha querido celebrarlo con sus seguidores: "Hoy hace 1 año que salió El Mal Querer!!! gracias a este disco he vivido las mejores momentos de mi vida... este año se me ha pasado volando hhajjah pero estoy tan feliz de haberlo compartido con todxs vosotrxs... Gracias x apoyar tanto mi música❤️", escribe.

El segundo disco de Rosalía no ha abandonado aún el top 20 de ventas de nuestro país, ni tampoco el top 20 de 'streaming', acercándose al doble platino, que probablemente llegue en Navidad.

Además, añade, "mañana en los @mtvema vamos a celebrarlo a lo grande ya veréis huuhhuh". ¿Qué tiene planeado? Rosalía es uno de los platos fuertes del gran evento musical que prepara MTV para este domingo en Sevilla y algunos ya se han aventurado a opinar sobre lo que quizá cante sobre el escenario... La mayoría quiere y cree que será "el gran medley de su carrera", algo histórico que nos dejaría boquiabiertos. Lo que está claro es que será un gran espectáculo como a los que nos tiene acostumbrados.