Makoke responde a las declaraciones de Kiko Matamoros

Makoke llama a Kiko "mentiroso compulsivo"

Makoke no ha aguantado más y ha estallado contra Kiko Matamoros en el programa de 'Viva la vida'. La ex de Matamoros ha tenido que ver un vídeo donde Matamoros aseguraba que el distanciamiento que está viviendo con su hija Ana es culpa de Makoke. Una acusación que Makoke niega en redondo. "Me da pena Kiko porque veo que no tiene ética, ni moral ni principios. Es un mentiroso compulsivo", aseguraba a Emma. Makoke se ha mostrado claramente molesta por las declaraciones que su ex pareja realizó durante el programa de 'Sálvame'.

Telecinco

Según Kiko Matamoros, su distanciamiento con su hija Ana comenzó después de que él en una entrevista a Arantxa de Benito se posicionase del lado de Guti. Algo que, según explicó el colaborador no sentó nada bien a Makoke. "Desde que dije que Arantxa de Benito era mala persona me tiene bloqueado. Y también ha habido una deriva en la relación con mi hija, y esto no te lo voy a perdonar", advertía Kiko Matamoros a Makoke en el programa en el que colabora.

Telecinco

Por su parte, Makoke mantiene que todo lo que ha dicho es falos y le pide que "no mienta más". La ex de Matamoros insiste en que no quiere hablar de lo que realmente ocurrió ya que piensa que no es ella quien tiene que decir nada. "Si tienes narices cuenta lo que te ha pasado pero no mientas más", ha dicho Makoke como claro mensaje a su ex pareja. Para ella, lo que más le ha dolido es que él haya sido capaz de mentir así sobre un tema en el que ha implicado a su hija. Para Makoke "todo tiene un límite" y con esto, sin duda, lo ha sobrepasado.