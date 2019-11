Loly Álvarez habla sobre la situación por la que está pasando Yurena

Loly Álvarez anuncia que va a sacar un disco de reggaeton

La ex concursante de 'Supervivientes' Loly Álvarez, ha reaparecido en el programa de 'Sábado Deluxe' para explicar el motivo que le ha llevado a mantenerse un tiempo alejada de las cámaras. Loly Álvarez ha asegurado que le diagnosticaron un glaucoma por el que ha tenido que ser operada. Un problema que descubrió por los chequeos médicos que realizaban en el programa de 'Supervivientes'. Loly ha querido agradecerle al reallity su ayuda. "Gracias a 'Supervivientes' yo no he perdido la vista' ha asegurado la exconcursante de este programa extremo.

Además, Loly Álvarez ha anunciado que ahora se encuentra inmersa en un nuevo proyecto. La ex tertuliana de televisión ha confirmado que está grabando un disco de reggaeton. "El single se llamara 'Dame cash'", ha indicado muy emocionada con este nuevo trabajo que tiene entre manos.

Por otro lado, también ha hablado de Yurena y el trágico momento por el que está pasando. Ambas tuvieron muchos conflictos en el pasado ya que Loly Álvarez aseguraba ser la autora de la canción 'No cambié'. La ex concursante ha afirmado que no se ha puesto en contacto con Yurena para darle el pésame por su madre. "Cuando yo estuve aquí sentada con ella en plató no fue capaz de decirme nada y yo acababa de perder a mi hermano y a mi madre", ha confesado. Es por esto, que ahora ha admitido no tener ninguna intención en ponerse en contacto con Yurena.

De quien ha querido hablar muy bien es de Isabel Pantoja con quien dice haber compartido momentos geniales. "La considero una persona sencilla y muy buena. Me lo pasé genial con ella", ha admitido.

De momento, parece que la vida le sonríe, y es que su marido está a la espera de recibir una elevada herencia, de la cual se desconoce la cifra, pero que parece que sería un gran desahogo económico para la pareja.