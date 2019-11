Kiko Matamoros pide a Makoke que "le deje en paz"

El colaborador de 'Sábado Deluxe' responde a Makoke tras acusarle de ser un mentiroso compulsivo

El colaborador de 'Sábado Deluxe', Kiko matamoros, ha respondido en el programa a las acusaciones que le hizo Makoke donde le tachaba de ser un mentiroso compulsivo y no estar contando la verdad sobre el enfado de ellos dos y el distanciamiento de su hija Ana. Matamoros ha hecho público un mensaje de ella en el que le decía: "Nunca has sido buena persona pero ahora estás demostrando ser un tonto y un ridículo". Un mensaje tras el cual ella decidió bloquearle. Este mensaje fue enviado por otro motivo distinto a que él hablase mal de Arantxa de Benito, como creía al principio y como ella sostiene.

Kiko Matamoros dice que el problema de todo es que a Makoke le molesta que su pareja actual, Marta López, acuda a los mismos sitios que acudía ella antes de estar con él. "Porque ella ha considerado que debían ser suyos". En concreto, Kiko Matamoros ha contado que Marta iba a ir a una peluquería que frecuentaba Makoke. Entonces, la peluquería llamó a Kiko para decirle que Marta no podía ir allí porque Makoke llevaba mucho tiempo acudiendo a su establecimiento y si iba la novia de Kiko ella no iba a ir.

"Me parece vergonzoso que le obligasen a decirme eso", afirma Kiko. A pesar de las advertencias, el colaborador de 'Sábado Deluxe', le advirtió que en esa ocasión si iba a ir pero que sería la última vez. "No quise decirle nada a Marta de lo que había pasado", confesaba Kiko. Una situación que se ha repetido en otro establecimiento.

Kiko Matamoros confirma que la que está mintiendo es Makoke. "Me sobran programas y motivos como para no tener que volver a nombrarte, que es lo que voy a hacer a partir de hoy", le ha respondido a Makoke. Además, le ha pedido que "le deje en paz" y no "le ponga palos en las ruedas". Ella me debe unos muebles que me dijo que me daría y aún no ha hecho, pero ya "que se los quede", cuenta Matamoros.