Diego Matamoros confirma que estuvo con Ylenia hace tiempo

Matamoros reconoce que la relación se acabó porque ella buscaba algo más serio

El marido de Estela Grande, Diego Matamoros, quiso someterse al polígrafo en 'Sábado Deluxe'. Gracias a esto pudimos conocer que entre él e Ylenia no siempre ha habido una bonita amistad. A la pregunta que le hacían sobre si había mantenido relaciones sexuales con ella, él respondía que no entre risas. Entonces, el polígrafo confirmó que mentía en su respuesta. Una acusación que obligó a Diego Matamoros a confesar todo lo que había ocurrido entre ellos y que causó una gran sorpresa entre todos los que estaban allí presentes.

Diego Matamoros admitía que hace un poco más de cuatro años tuvo una relación que iba más allá de la amistad con Ylenia. Una serie de encuentros que asegura que no llegaron a nada serio. "Lo pasamos bien y ya está", contaba Diego. También ha querido aclarar que todo esto ocurría antes de que conociese a Estela.

Aunque al principio no acabaron muy bien y ella acabó bloqueándole en las redes sociales, ahora mantienen una gran amistad. Diego Matamoros ha confesado que el problema de todo vino porque ella quería algo más serio que él. "Yo no buscaba eso en ese momento", admitía el hijo de Kiko Matamoros. Una afirmación que espera que no moleste a Ylenia ya que ahora tiene una gran amistad.

Además, según el polígrafo, Diego Matamoros sigue coqueteando en los pasillos con la colaboradora de 'Viva la vida'. Algo que Matamoros a negado entre risas dando a entender que sí podía ser cierto. Aún así, quiso aclarar que ya no existe nada entre ellos y que le tiene mucho cariño.