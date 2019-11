View this post on Instagram

Hello Dubai💫 . Venir aquí ha sido la mejor elección que he tenido de todos los destinos en los que habíamos pensado. Y mas aún venir con Alberto🐻 que a sus cinco años es un niño súper extrovertido, simpático y con muchas ganas de aprender. Al pensar en Dubai, rápidamente pensé que no era un destino para ir con niños, pero me equivoqué. Hay muchas actividades y pueden disfrutar desde el zoco (donde por supuesto se puso su Dishbash) hasta el desierto, o en este caso hasta al Burj Khalifa, la torre mas alta del mundo😮 . EL ARTE DE VIVIR, ES EL ARTE DE SOÑAR💫❤️