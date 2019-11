¡FAN TA SÍ A! Aitana Ocaña y Omar Montes podrían colaborar juntos

Omar Montes acaba de sacar nueva canción y ya es todo un éxito. 'Alocao', una canción que comparte con Bad Gyal, ha logrado más de 9 millones de visualizaciones en solo una semana, algo que demuestra que el ex gran hermano está imparable, y muchos achacan su éxito a su relación con Chabelita, algo que él ha querido negar completamente en una entrevista para 'Corazón': "Me mantenía de mi música y a mi familia también". Aunque le guarda mucho cariño a su ex, lo de colaborar en un tema no lo tiene tan claro... Eso sí, con su madre, sin dudarlo. Pero Isabel Pantoja no es la única afortunada con la que Omar se atreve a unir voces... ¡También con Aitana Ocaña!

La ex triunfita se ha declarado fan, públicamente, del cantante: "Soy muy fan de él, me ha gustado mucho La Rubia, la bailo bastante cuando salgo de fiesta", y aprovechaba para preguntarle cómo es trabajar con Bad Gyal, de quien también es muy fan. Y la respuesta de él no se ha hecho esperar... "Aitana guapa, te camelo, te como el corazón. Espero conoceros pronto a ti y a tu novio", declaraba, "trabajar con Bad Gyal es muy fácil, es una tía que te lo da todo hecho, tiene mucho talento, fluye muy bien... Ahora si quieres saber lo que es colaborar conmigo, llámame".

TVE

Y es que si algo tiene Omar es cara, así que se la ha echado para pedirle a Aitana una colaboración... ¿Aceptará la joven? Desde luego sería toda una fantasía verlos juntos, ¡puede ser el temazo del año! Ojo, Aitana, piénsalo, que Omar está siendo todo un éxito... Aunque muchos de sus seguidores creen que "no pegan ni con cola".