La relación de Adara y Gianmarco está dando mucho que hablar tanto dentro como fuera de la casa. Desde luego, todos sabemos que cuando estás encerrado 24 horas en una casa, necesitas a alguien que te haga sentir especial. Pero, no todo el mundo ve esta relación como una simple amistad. Tras escuchar muchos comentarios al respecto, por fin la ex concursante de 'GH 17' se ha atrevido a hablar de su relación con el italiano. Y es que parece que Hugo Sierra, su pareja, tiene algo que ver. Atentos a las declaraciones que la ex azafata de vuelo hace en el confesionario totalmente rota.

"Lo vi como un témpano de hielo... Y tú también lo viste así, con falta de pasión y chispa", comentó Adara del mensaje que le envió Sierra. "Piensa en Martín, tu bebé, no se necesita destrozar a nadie...Cuando dos son amigos son amigos, pero cuando hay mirada, hay miradas...", aseguró el maestro Joao a su gran amiga dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

A pesar de estar muy seguro de su chica, Hugo ha preferido abandonar por un tiempo la defensa de Molinero. En su lugar, Elena, madre de Adara, ha sido la encargada de apoyar a su hija en plató. "Han tenido sus baches, como cualquier pareja, pues han puesto en marcha proyectos complicados… Pero nunca he visto nada muy gordo como para que esto se rompa", ha comentado muy tajante sobre la relación de Adara y Hugo antes de entrar en el reality.