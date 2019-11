A estas alturas de 2019, es decir, en pleno siglo XXI, ya no nos sorprende nada que nuestros famosos se líen los unos con los otros y los otros con los unos. Ha pasado siempre y, probablemente, seguirá ocurriendo, por eso nos llama mucho la atención cuando niegan las relaciones o no se dejan ver juntos. Algo así nos ha pasado cuando se rumoreó que Sofía Suescun le podía haber tirado los trastos a Diego Matamoros, y es que esto, al final, no sólo se ha confirmado, sino que el asunto ¡tiene más chicha de lo que parece!

Mediaset

Ella negó por activa y por pasiva, casi enfadada, haber tonteado con el hijo de Kiko Matamoros, pero ahora él se ha sometido al polígrafo de 'Sábado Deluxe' ¡y ha salido todo a relucir! Efectivamente, Sofía quiso tener algo con Diego, y no hace años, sino bastante recientemente: vamos, mientras Kiko, su novio, estaba en la Casa de GH VIP encerrado y sin saber nada de nadie. ¿Y lo más gracioso? Que luego se le llenaba la boca y lloraba desesperada porque su novio parecía que le estaba poniendo los cuernos con Estela Grande...

Mediaset

"Gente de mi círculo cercano me recomendó que dejase de cogerle el teléfono", aseguró Diego, aunque en pleno directo Sofía se puso en contacto con Belén Ro y le envió varias fotos que demostrarían que sólo le habría llamado en dos ocasiones, y siempre en plena grabación de 'MYHYV'... Sea como sea, esta historia no tiene pinta de acabar, y para todos los que crean que Diego hace todo esto por dinero, él asegura: "Yo lo he pasado muy mal, hasta perdí peso y tuve ansiedad".

Con la que sí tuvo algo fue con Ylenia, pero aquello ocurrió cuando él ni siquiera conocía a Estela. Ahora son buenos amigos, pero la razón por la que aquello se acabó fue muy simple: él, por entonces, no buscaba nada serio mientras ella empezaba a pillarse por él... ¡Lástima!