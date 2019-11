'Sálvame' está tomando una interesante, a la par que peligrosa, deriva con sus presentadores. El programa ha decidido que el espacio de 'Sálvame Limón', que se emite de 16:00 a 17:00, tendrá, durante algún tiempo, presentadores rotativos: ya han pasado por este trance Belén Esteban, Jesús Manuel o Rafa Mora, y la última en hacerlo ha sido, ni más ni menos, y por elección del público, Maite Galdeano. La autora de 'La papela del camión' llegaba de lo más sonriente al plató, pero no sabía, ni por asomo, la que se le venía encima...

Telecinco

Tras presentarse al público entre vítores, la navarra recibía algunas felicitaciones, pero no ni la de Belén Esteban ni la de Gema López. ¿La razón? Hace sólo unos días el programa emitía una dura llamada de teléfono en la que Maite cargaba contra la princesa del pueblo y varios de sus compañeros... así que Belén, sin cortarse un pelo, le pedía explicaciones e incluso que le pidiera perdón. "Bueno, pido disculpas si a alguien le sentó mal lo que dije, no lo hice ni con maldad ni con malicia", dijo alejando los malo rollos, y añadió: "De verdad que todos me caéis muy bien y espero que me echéis una mano para que esto salga bien". Las risas de sus compañeros se oyeron por todo el plató, pero a Maite aún le venía el toro más grande...

Telecinco

Kiko Matamoros tenía la cara más revuelta de lo normal, y aunque aseguraba que no era por la denuncia que le había puesto Maite (sino porque no le gustaba cómo le habían maquillado), pasaba de todo y salía del plató.

Telecinco

Telecinco

Maite, con su carácter, no estaba dispuesta a que el programa se le desmoronara por todas partes entre Belén y Gema, y Kiko por otro lado, así que salía, como una madre mosqueada, detrás del colaborador: "A mí no me vas a hacer esto. Vuelve aquí, Kiko, por favor. ¡Ven aquí!", le gritaba por los pasillos de Mediaset, algo que no le servía de nada: "Yo hago lo que me da la gana", le contestaba Matamoros, aunque ella le denominó de otra manera: "No pueden ser estas niñatadas del Matamorros' este. Si fuera por mí, le castigaba un mes sin venir". ¡Menuda tarde...!