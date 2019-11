Aless Lequio organizaba, la pasada semana, una fiesta de disfraces de Halloween para mascotas. El evento perruno ha sido organizado con la ayuda de la empresa Polar Marketing Group y acudían rostros conocidos como, además de su madre Ana Obregón, su amigo Aless Gibaja. El 'influencer' acudió junto a su perrete y aprovechó para hablar de una de sus grandes amigas: Alejandra Rubio. El ex concursante se mostró de lo más orgulloso de ella, y es que Alejandra ha conseguido remontar en la universidad después de unos primeros días muy complicados.

Tal y como contaba ella misma, vivió un momento muy tenso que acabó en lágrimas cuando vio que "una de mis compañeras me estaba haciendo fotos, me molesta, está en mi clase", contaba la hija de Terelu. "Ella le envió la foto a alguien, y la persona le dijo que era guapa, y ella dijo 'pero si es un ogro", un comentario que acabó por enfadar a Alejandra y "fastidiarle" su primer día de universidad: "Me vine a casa llorando y decepcionada, se cumplió el miedo que yo tenía". Algo que corrobora su amigo Aless, asegurando que no le gusta nada que se metieran, incluso, con su forma de vestir.

"Veo muy injusto como la trataron, no se merece eso, es una niña que no se mete con nadie, ayuda a todos... Es amiga de verdad con todos sus amigos, le he dicho que le demuestre a todos que saca notazas, y ya lleva dos sietes", declaraba orgulloso Gibaja.

Además, habló del lío que se traen Kiko Jiménez, Sofía Suescun, Gloria Camila... y todo desde el punto de vista de amiguísimo de Gloria, claro. ¡Dale al play para escuchar lo que nos contó!