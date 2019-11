El Sálvame ha estado que arde y no es para menos. Jorge Javier recibía, minutos antes del 'Sálvame Banana', una llamada de la directora de GH VIP, María Zambrano. La cara del presentador era un poema y no podía imaginar lo que estaba escuchando. Jorge Javier ha compartido con todos los espectadores la bomba. "Adara le ha contado a Joao que se quiere separar de Hugo", contaba Jorge con semblante serio.

Adara, en el confesionario, le contaba al maestro Joao que no quiere seguir con la relación que mantiene con el padre de su hijo. Enseguida, el plató de 'Sálvame' se revolucionaba con la noticia. Lidia Lozano ha llamado a Hugo, el novio de Adara que en ese momento se encontraba con su hijo viendo los dibujos. Jorge le soltaba la bomba, y Hugo parecía que no se sorprendía de nada.

Helena opina que Hugo y su hija "se metieron juntos en esto, y juntos deberían salir" #yoveosalvame #granataquehttps://t.co/3cwNkRGnw7 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 4, 2019

Hugo le contaba a Jorge que cree que estos temas deberían hablarlos cuando salga Adara de la casa, pero no ha sido así. Muchos de los colaboradores han coincidido que la pareja no estaba realmente bien y que la entrada del concurso ha sido la gota que colma el vaso. Hugo intentaba darle algún sentido a los sentimientos de su pareja. Cree que lo que le está pasando es por el posparto y que no sabe lo que siente. Todo este lío se aclarará en el 'Límite 48 horas', donde se verán los videos completos de Adara hablando con Joao.