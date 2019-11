Manu Tenorio desvela qué papel cree que hará Blas Cantó en la próxima edición de Eurovision.

Últimamente el cantante Manu Tenorio no deja de estar de plena actualidad. El sevillano está de celebración porque acaba de cumplir la mayoría de edad. Vale sí, nuestro eterno Paul Newman ibérico tiene ya en realidad 44 castañas, pero sí es cierto que acaba de soplar las velas de los 18 añazos de la mítica primera edición de 'Operación Triunfo', el talent show que le lanzó al estrellato y que le permitió hacerse un hueco en el mundo de la música. Así que sí, Manu Tenorio celebra el 18 aniversario de su trayectoria musical. Así que tantos años le convierten en una voz más que autorizada para opinar con criterio sobre Blas Cantó como representante español para Eurovisión.

Gtres

Si quieres saber qué le parece a Tenorio que su compi de profesión Blas Cantó haya sido el elegido para Eurovisión dale al play que te lo cuenta todo, todo en el vídeo. Vamos a a ser buenos y no te vamos a hacer spoiler pero sí te adelantamos que nos hemos llevado un sorpresón al descubrir que resulta que Manu no es un 'eurofan'. Sí, como lo lees, al ex triunfito no le pone nada lo de competir canción en grito con el resto de países europeos. “ Estos concursos tampoco son mi pasión. Para mí Eurovisión nunca ha sido un concurso que me emocionara”, ha dicho y se ha quedado tan pancho.



Pero lo que sí emociona a Manu Tenorio es la próxima boda de su gran amiga Chenoa y su chico, el urólogo Miguel Sánchez Encinas. El sevillano pasa de polémicas sobre quiénes irán y quiénes no de sus antiguos compañeros de 'OT' al bodorrio. “Yo sí voy a ir por supuesto. Me alegro mucho por Laura, es una tía formidable y su chico es fantástico”, ha confesado.