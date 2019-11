Tamara Falcó no se puede creer la confesión de Yolanda Ramos sobre el origen de su ropa interior allá por los 90.

sobre el origen de su ropa interior allá por los 90. La hija de Isabel Presyler protagoniza otro momentazo además de capear el continuo 'roneo' de Jordi Cruz.



Lo reconocemos. Nos hemos vuelto fans de Tamara Falcó desde que la vemos todas las semanas en las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. La hija de Isabel Preysler está siendo un descubrimiento y se ha convertido en una de las sensaciones del talent show culinario. Y es que la chiquilla resulta que no sólo cocina mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba, sino que además es de lo más divertida y se ha ganado el cariño de sus compañeros, sobre todo de Los Chunguitos, e incluso del jurado (que se lo digan a ). Lo último con lo que nos ha conquistado Tamara Falcó es con su divertida reacción al escuchar a Yolanda Ramos confesar que se compraba bragas en el mercadillo.

TVE

Momentazo para recordar el vivido durante el último programa de 'MasterChef Celebrity'. Tras haberse salvado de la prueba de eliminación, Boris Izaguirre, Yolanda Ramos y Tamara Falcó observan desde la galería como el resto de sus compis compiten abajo en los fogones. El escritor y la humorista conversan, no sabemos muy bien a santo de qué, sobre los años 90. Y es ahí cuando Yolanda Ramos hace una sorprendente confesión que deja a Tamara Falcó con la boca abierta.

La humorista se marca un remember. “Yo, tocaba viernes, mercadillo. Seis bragas, 25 pesetas de entonces", confiesa Yolanda Ramos. Ahí es cuando a la hija de Isabel Presyler casi cortocircuita porque, al parecer, la cosa le debía parecer una barbaridad. “¿Te comprabas bragas en el mercadillo?", le pregunta Tamara a Yolanda dirigiéndole una mirada de 'no me lo puedo creer, oh my God'. Sentimos decepcionarte Tamy pero la ropa interior de marca blanca también existe.

TVE

Pero la mirada y la incredulidad de Tamara va creciendo cuando escucha con qué le envolvían las bragas las gitanas que se las vendían por aquel entonces a la humorista. "Toca esto, nena, y te hacían tocar, y te lo envolvían en papel de periódico", cuenta Yolanda ante un divertido Boris que no puede parar de reír. “¿Y después te las ponías?”, le recrimina Falcó a Ramos dándole un manotazo como si hubiera cometido un sacrilegio digno de ir al infierno. Tranquila, mujer que en la década de los 90 ya había lavadoras.