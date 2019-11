Isa P e Isabel Pantoja siguen en un momento muy delicado aunque después de las palabras de la tonadillera a su hija por su estreno musical, parece que la relación está cada vez más cerca de la reconciliación, sobre todo después de que la cantante asegurara de su hija que siempre ha cantado bien y que solo la deseaba lo mejor, a ella y a su hijo Kiko. "¿Qué voy a decir? Que les deseo lo mejor a los dos", aseguraba en la presentación de su nuevo programa, Idol Kids, en Telecinco.

Aunque Isa P no había escuchado estas palabras en un primer momento en directo porque estaba de vacaciones en Dubai junto a su hijo, Asraf y Dulce, ha tenido la oportunidad de hacerlo en 'El Programa de Ana Rosa' donde le han puesto estas palabras para saber su opinión y si su reconciliación está cerca. "Creía que no iba a hablar de mi tema, pero me ha hecho ilusión que habla así de mi", confesaba Isa P, aunque luego lo remataba con un "no esperaba otra cosa porque es mi madre", dejando claro que tampoco es que piense que ha hecho algo fuera de lo común.

Gtres

Y es que la relación entre ambas sigue siendo tensa y está lejos de que pueda recuperarse y hacer como si nada. "No hay novedades, la relación está fría", explicaba Isa P nada más volver del vídeo. "Desde que pasó lo de mi abuela no hemos tenido relación. Yo he puesto medios para acercarme pero no he recibido todavía respuesta. Entiendo que la cosa aún está todavía fría, quiero entender...", aseguraba la hija de la tonadillera, dejando claro que la reconociliación cerca cerca no está.

En cuanto a la presencia de Dulce en sus vacaciones, Isa P ha sido muy clara. Aunque en un primer momento ha querido ocultar en sus vídeos de redes sociales que estuviera con ellos de vacaciones para evitar que su madre se sintiera mal, llegada al aeropuerto ha cambiado de idea. "He pensado que tampoco tiene mucho sentido que la esté ocultando porque no he hecho nada malo".