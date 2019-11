Una semana más cazamos a nuestr@s famosos dando la nota. En esta ocasión, los tiros van, sobre todo, por los estilismos increíbles que algunos de ellos han elegido y que ¡nos han dejado sin palabras! No sabemos quiénes les aconsejan, pero desde luego, muy amigos suyos no son porque de lo contrario no dejarían que salieran así a la calle.

A nosotros, desde luego, nos facilitan el trabajo porque gracias a un gesto poco adecuado, un 'outfit' desastroso, una postura poco ortodoxa, una actitud un tanto extraña... nos ayuda a traeros, semana tras semana, nuestro particular ranking de 'El horror de la semana'. No deja de sorprendernos su falta de cuidado, ellos que son personajes públicos y están continuamente expuestos... ¡En fin!

A continuación os contamos quién es, a nuestro juicio, la más horrible de esta semana. Es cantante, tiene 73 años y es toda una diva de la canción: ¡Cher! Ya sabemos que a ella le gusta llamar la atención, pero el 'modelito' azul que se colocó en su concierto de Manchester no tiene desperdicio. Solo le faltó pintarse los ojos de azul y hubiera sido un 'total blue look'. Gracias a este horroroso 'outfit', ella se corona como la 'reina del horror'. Pero no es la única. También hemos pillados a otras 'celebs' que nos ha dejado flipando. Paris Hilton, Shanina Shayk, Avril Lavigne o Cara Delevigne también quieren arrebatarle el cetro a Cher. ¡Juzgad vosotr@ mismos!

Paris Hilton, ¿nueva bailarina de cancán?

Agencias

Tan sencilla como siempre se dejó ver la rica heredera Paris Hilton por las calles de Los Ángeles. Que no sabemos si se va a cenar o a protagonizar algún espectáculo de cancán. ¡Antes muerta que sencilla!

Shanina Shaik, maquillada para... ¡deslumbrar!

Agencias

A ver, una cosa es ponerle brilli brilli a la vida y otra, petarte el ojo con brillantinas. Shanina Shaik ya se puede desmaquillar bien porque como se duerma con eso pegado tiene un disgusto.

Cher, ¿la doble de mamá pitufa o prima hermana de Dora la exploradora?

Gtres

Micro en mano, Cher lo dio todo en un concierto en Manchester. Para el eventazo, la actriz y cantante se plantó una peluca azul y un body repleto de lentejuelas, tanto que parecía una de las de la cuadrilla de Sailor Moon.

Cara Delevingne, loca por el flamenco

Gtres

Ni popera ni reguetonera ni trapera. La modelo, escritora y actriz británica Cara Delevingne es flamenca. No hay más que verla en su coche, ¡si parece que estaba a punto de ‘arrancarse’ por bulerías!

Avril Lavigne, ¡qué sacro-legio!

Agencias

Mira que existen estampados: de cuadros, de flores, con caras... Pues nada, oye, que va la que fuera todo un icono generacional Avril Lavigne y se compra una falda con estampado ‘sacro’.