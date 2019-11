Carlos Navarro se enfrenta a una posible pena de ocho años de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de sus dos hijos durante diez años por supuestos malos tratos contra Fayna Bethencourt.

El pasado 4 de noviembre saltaba la noticia de que el Ministerio Fiscal solicita ocho años de cárcel y diez años de pérdida de patria potestad de sus hijos para Carlos Navarro como pena por la acusación de cinco delitos de malos tratos, uno de amenazas y uno de vejaciones contra Fayna Bethencourt. Ahora, el ex concursante de 'Gran Hermano 2', conocido por el alias de 'El Yoyas' ha emitido un comunicado a través de su abogado, Esteban Gómez Rovira, para defenderse de la acusación de maltratador. Según se recoge en dicho texto, Carlos asegura que Fayna no le dejaba ver a los niños y que la petición de la retirada temporal de la patria potestad “es una barbaridad”.



'El Yoyas' ha querido dar su versión de los hechos que se remontan a enero de 2018 cuando Fayna Bethencourt interpuso una denuncia por supuestos malos tratos contra el que fuera su pareja durante 17 años. En aquel momento, ella relató el calvario que, hasta entonces, había silenciado y él se pronunció diciendo que “sólo” amenazó a una tercera persona. Ahora cuando ve su libertad en peligro, Carlos Navarro se defiende, a través de su abogado, diciendo que "la señora Fayna no permite que exista comunicación de los dos niños con su padre desde los hechos que dan lugar a esta causa, el 10 de enero de 2018".

Además, explica que Fayna se fue con los dos niños a Gran Canaria "manteniendo una comunicación constante con la madre y los dos menores hasta Navidad, cuando Fayna hurta todo contacto con los menores, mientras el señor Navarro se recuperaba de una depresión a raíz del fallecimiento de su madre".



Por otro lado, en el comunicado Carlos lo único que admite es "el delito leve de vejaciones y mensajes de móvil al percatarse en Canarias que su esposa tenía una nueva relación...". Según reza el comunicado, 'El Yoyas' considera una “barbaridad” que la Fiscalía solicite la retirada de la patria potestad de los dos hijos durante diez años. Además, aprovecha el texto para recalcar que "no tiene orden de alejamiento, pero al no poder entrar en Gran Canaria por una medida cautelar que representa un encarnizamiento, y al no poder llamar por teléfono, se consigue que el padre ya haya desaparecido de la vida de los menores".