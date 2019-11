Los cuadros se imponen este otoño para convertir en un básico que no debe faltar en tu armario de temporada. Escoceses, tartán, british... cualquier combinación es correcta si eliges bien la prenda adecuada. Si no quieres meter la pata, echa un vistazo al look de Nicky Hilton. ¡Es perfecto! Una mezcla de prendas básicas que corona con un blazer de cuadros básicos, en blanco y negro, todo un acierto.

De manera que si no te atreves con este estampado en su versión más atrevida, prueba con el elegante y discreto binomio, como el que luce la hermana de Paris Hilton, y combínalo con unos jeans y unos zapatos de tacón. El resultado será impecable y te servirá para acudir, elegante y discreta, a cualquier cita: de trabajo o de placer.

Si quieres copiar el estilo de Nicky Hilton, echa un vistazo a la selección de prendas que hemos preparado para ti. Tu bolsillo te lo agradecerá y así podrás lucir la tendencia estrella de la temporada: los cuadros, que este año son lo 'must'



Cedida

Pendientes de Agatha Paris, 42 €

Cedida

Chaqueta de Zara, 69,95 €

Cedida

Jeans de Mango, 25,99 €

Cedida

Zapatos de Uterqüe, 89 €

Cedida

Gafas de sol Ralph Lauren, de El Corte Inglés, 90,30 €

Cedida

Top de H&M, 9,99 €

Cedida

Bolso de Parfois, 36,99 €

Combínalo con...

Cedidas

Labial de Dior, 38,65 €

Polvos iluminadores de Nars, 31,50 €

Vinagre capilar iluminador de L'Oréal, 8,69 €