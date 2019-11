Hace unos meses el Museo de Cera anunciaba que Taylor Swift tendría próximamente una escultura en la capital española. Esta noticia se ha hecho realidad. La artista aparece vestida de domadora circense, con sombrero y un vistoso traje rojo y negro. La figura de la cantante recrea la indumentaria que Swift llevó al interpretar su gran éxito 'We are never ever getting back together' en los premios MTV EMA 2012.

Taylor Swift ganaba, el pasado domingo el premio al mejor videoclip por la canción 'Me' en los MTV EMA de Sevilla. Además, es uno de los vídeos con más repercusión del año, y ya ha superado los 100 millones de reproducciones en Youtube. La artista también se encuentra entre las primeras actuaciones confirmadas del MadCool 2020, que se celebrará en Valdebebas del 8 al 11 de julio. Este será el primer concierto de la artista en España en casi una década.

En el Museo de Cera de Madrid podemos encontrar a otras grandes estrellas como Brad Pitt, Isabel Preysler o el mismísimo Paquirrí. Así que mientras esperamos a que la estrella americana vuelva a subirse a un escenario en España, diez años después de su primera visita, ya podemos disfrutar su presencia y que será para siempre en el Paseo de Recoletos de Madrid.