La ex concursantes de 'GH 17' está pasando uno de sus peores momentos dentro de la casa de 'GH VIP'. Y es que la ex de Pol Badía no tiene nada claro su relación con el padre de su hijo Hugo Sierra. Tras la conversación de ella y el maestro Joao en el confesionario. No todo quedó ahí. Adara ha dado un paso más y ha confesado que quería separarse de su pareja cuando saliera de la casa. La gran amiga del adivino ha confesado los verdaderos motivos de esta situación. Atentos a sus duras palabras porque no dejan indiferentes a nadie. Veremos cuál es la reacción de Hugo Sierra.

Telecinco

“Tenemos que ir de compras, pero rápido”, le ha comentado en clave a Joao en referencia a su relación. “Tienes que ser lista y pensar en ti y en Martín [su bebé]. Ahora tú piensa en ti. Tú no quieres un sofá”, le recordó su amigo. “Por respeto a tu hijo hay que hacerlo bien. Respetando, aunque te tengas que morder la lengua, pero después ni un minuto, no te engañes” continuó.

Mediaset

Pero, aún hubo más. “Hugo no quería hacer el amor conmigo. No entiendo por qué no quiere acostarse conmigo. Me decía ‘vete a la m***a’. A veces pienso que si ve esto, se dará cuenta”, le contó muy sincera.“Se le ha acabado la pasión”, le dijo su amigo. “No quiere trabajar”, concluyó Molinero.